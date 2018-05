Prag. Das tschechische Busunternehmen »Regiojet« baut sein Angebot auf der Strecke Prag–Dresden–Berlin deutlich aus und macht damit »Flixbus« auf dessen Heimatmarkt Konkurrenz. Ab Juli würden in jeder Richtung je zehn Verbindungen pro Tag angeboten, sagte ein Firmensprecher am Montag der dpa. Zudem sei geplant, in Berlin und Dresden eigene Verkaufsstellen einzurichten. (dpa/jW)