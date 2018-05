Italien: Amazon einigt sich mit Gewerkschaft

Berlin. In Italien hat der Onlineversandhändler Amazon weltweit erstmals eine Vereinbarung mit einer Gewerkschaft unterzeichnet. Darüber informierte zunächst die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Ende letzter Woche auf ihrer Webseite. Die Vereinbarung, eine Ergänzung des landesweiten Branchentarifvertrags im italienischen Handel, sorgt den Angaben zufolge für eine »faire Arbeitsplanung« durch die Reduzierung von Nachtschichten und eine bessere Verteilung der Wochenendarbeit. Amazon ist – nicht nur in Italien – für Überstunden, Überwachung und zu kurze Pausen während der Schichten berüchtigt. In der BRD lehnt es der Konzern weiterhin ab, mit Verdi über einen Tarifvertrag zu verhandeln. (jW)