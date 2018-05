Gute Ernte dank Stockholm-Syndrom

Definiere »Charaktermaske«. Pro-Datenschutz-Proteste mit Mark-Zuckerberg-Masken (Brüssel, 22.5.2018) Foto: Francois Lenoir/Reuters

Wer ist der schlimmere Kapitalist: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder Apple-Chef Tim Cook? Um diese Frage ist zwischen den beiden Herren ein Streit entbrannt. Der infolge des Skandals um missbrauchte Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern schwer unter Beschuss geratene Zuckerberg ist offenbar besonders dünnhäutig gegenüber Kritik aus der Technologie-Branche. Jedenfalls reagierte er prompt, nachdem Tim Cook behauptet hatte, sein eigenes Unternehmen würde niemals in eine ähnliche Situation wie Facebook kommen können. Dieses verkaufe seine Nutzer an Werber, Apple hingegen Produkte an Kunden.

Laut FAZ (3.4.2018) konterte Zuckerberg, indem er die Internetnutzer in einem Interview warnte, sie sollten – so seine Ausdrucksweise – nicht dem Stockholm-Syndrom unterliegen und etwa glauben, dass sie den Unternehmen am Herzen lägen. Am Ende gehe es darum, dass Firmen wie Apple mit dem Verkauf von Produkten Geld verdienen wollen. Der Ausdruck »Stockholm-Syndrom« geht zurück auf eine Geiselnahme, während der die Opfer eine intensive emotionale Bindung zu den Tätern aufbauten. »Die Unternehmen als Täter, die Nutzer als abhängige Opfer – auf diese sprachliche Ebene begibt sich der Facebook-Chef, wenn er sich gegen Kritik von Apple und anderen Technologieunternehmen wehrt«, stellt das Blatt fest.

Richtig an Cooks Bemerkung ist, dass sich die Geschäftsmodelle der Technologie-Unternehmen danach unterscheiden lassen, wer die Kunden und wer die Produzenten sind. Firmen wie Apple, Microsoft oder Samsung stellen Produkte her, die an Verbraucher verkauft werden. Deren Kunden sind nicht die Nutzer, sondern Unternehmen, die Anzeigen in ihren Diensten schalten. Der Datenschutzexperte Jon Callas beschrieb den Vorgang in einem Essay für Die Zeit (Nr. 40/2011): »Diese Unternehmen kaufen: uns – unser Hinschauen, unsere Aufmerksamkeit. Wir sind das Produkt. Das bedeutet natürlich keineswegs, dass unser Wohlergehen den Internetdienstleistern egal ist. Auch einem guten Gemüsebauern ist sehr am Wohlergehen seiner Salatköpfe und Kartoffelknollen gelegen. Er will, dass sie gesund bleiben und groß werden und ein erfülltes Gemüseleben verbringen, damit er sie nach der Ernte mit großem Gewinn weiterverkaufen kann. Die Internetdienstleister umschmeicheln uns und halten uns bei Laune, sodass wir bisweilen schon glauben können, wir seien tatsächlich die Kunden. Das hat aber seine Grenzen. Beim Datensammeln verstehen Google, Facebook und Co. keinen Spaß. Für eine gute Ernte ist es unabdingbar, dass die Internetdienstleister uns umfassend analysieren, dass sie soviel wie möglich über unser Verhalten erlernen und dass sie die Erkenntnisse daraus möglichst vielfältig und weitgehend nutzen. Das erklärt, warum weder Google noch Facebook es wirklich transparent machen, welche Daten sie über uns sammeln, wie und in welcher Form sie ausgewertet und die Ergebnisse daraus Dritten zugänglich gemacht werden.«

Der Haupterwerb dieser Unternehmen ist das Geschäft mit den Anzeigenkunden. Im Grunde handelt es sich um gigantische Werbefirmen. In den USA vereinen Facebook und Google 57 Prozent der Werbeumsätze auf mobilen Geräten bei sich. Indirekt, so die FAZ, profitiere auch Apple vom Werbegeschäft. Zwar mache der Konzern nicht selbst die Daten seiner Kunden zu Geld, doch er profitiere von Tausenden Apps, die genau das täten.