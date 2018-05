Bayerns Beste

München. Nach der erneuten Demütigung durch den FC Bayern droht Basketball-Serienchampion Brose Bamberg das Ende seiner Meisterära. Mit der Last der höchsten Playoff-Niederlage seiner Geschichte muss der Titelverteidiger im Bundesliga-Halbfinale nun zweimal hintereinander gewinnen, um doch noch den Endspieleinzug der Münchner zu verhindern. »Das war mit das Beste, das wir je von einer Mannschaft hier im Audi Dome gesehen haben«, schwärmte Bayern-Präsident Uli Hoeneß laut Süddeutscher Zeitung nach dem 99:67 (48:28), das den Münchnern am Samstag die 2:1-Führung in der Best-of-Five-Serie brachte. Nach sieben Meisterschaften in acht Jahren dürfte den Bambergern bei einem Aus nun ein größerer Umbruch bevorstehen. (sid/jW)