Hamburger Spitzen

Hamburg. Ralf Becker wird nach Informationen der Bild neuer Sportvorstand beim Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Er arbeitete zuletzt als Sportchef bei Holstein Kiel. Die Schleswig-Holsteiner hatten in der vergangenen Saison als Zweitliga-Aufsteiger die Bundesliga-Relegation erreicht, waren dort aber am VfL Wolfsburg gescheitert. Die Entscheidung soll am Montag offiziell verkündet werden. Schon am Samstag ernannte der HSV-Aufsichtsrat seinen Vorsitzenden Bernd Hoffmann für ein Jahr befristet zum Vorstandsvorsitzenden. Er hatte bereits von 2003 bis 2011 an der Spitze des Gremiums gestanden. Parallel dazu übt Hoffmann auch weiterhin das Präsidentenamt beim HSV e. V. aus. (sid/jW)