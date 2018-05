IG BAU akzeptiert Schlichterspruch

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe hat die Tarifkommission der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) dem Schlichterspruch vom 12. Mai mit großer Mehrheit zugestimmt. Wie die IG BAU am Sonnabend mitteilte, handle es sich um ein »angemessenes Ergebnis«. Ab Mai 2018 ist ein Plus von 5,7 im Westen vorgesehen. Im Osten soll es 6,6 Prozent mehr geben mit weiteren 0,8 Prozent für 2019. Die Laufzeit beträgt 26 Monate. Gefordert wurden sechs Prozent mehr bei zwölf Monaten. Die Kapitalseite bat um eine Verlängerung der Sonnabend ursprünglich endenden Erklärungsfrist. Sie läuft nun bis zum 1. Juni. (jW)