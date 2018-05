Kampf mit Polizei in Erstaufnahmezentrum

Dresden. In einer Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden sollen etwa 50 Heimbewohner die vom Sicherheitspersonal gerufene Polizei angegriffen haben. Erst durch Verstärkung sei die Situation unter Kontrolle gebracht worden. Dies teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonnabend mit. Vier Bewohner wurden demnach am Freitag abend festgenommen. Nach Angaben der Polizei war bei der Essensausgabe ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Die Beamten griffen ein und es sei daraufhin mit glühenden Zigaretten geworfen, getreten und geschlagen worden, heißt es in der Mitteilung. (dpa/jW)