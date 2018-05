Familienverbände gegen »Ankerzentren«

Berlin. In einem gemeinsamen offenen Brief haben sich 24 Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen gegen die geplanten »Ankerzentren« gewandt. »Ankerzentren sind keine geeigneten Orte für Kinder und Jugendliche«, erklärte Meike Riebau, rechtspolitische Sprecherin von Save the Children Deutschland am Sonnabend. In der Debatte um die Zentren müssten die Rechte und das Wohl von Kindern geachtet werden, fordern unter anderen auch der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische Gesamtverband, das Deutsche Kinderhilfswerk, Pro Asyl und SOS Kinderdorf. Sie verweisen darauf, dass 45 Prozent der im vergangenen Jahr gekommenen Geflüchteten Kinder und Jugendliche waren. (AFP/jW)