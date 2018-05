Block 3 des AKW Cattenom abgeschaltet

Saarbrücken/Cattenom. Im französischen Atomkraftwerk Cattenom nahe der deutschen Grenze ist ein Reaktorblock wegen eines Problems mit einer Dichtung abgeschaltet worden. Die Abschaltung von Block 3 erfolgte am frühen Sonntag morgen, wie die Führungs- und Lagezentrale des Saarlands in Saarbrücken bestätigte. In dem Block liefen seit Sonnabend Wartungsarbeiten. Sicherheitsrelevante Bereiche seien nicht betroffen, teilte die Lagezentrale mit. Am Sonntag war unklar, wann der Block wieder ans Netz geht. Cattenom hat den Ruf eines Pannenreaktors. Seit der Inbetriebnahme 1986 soll es mehr als 800 meldepflichtige Vorfälle gegeben haben. (dpa/jW)