»Widerständiges Bayern«. Kampagnenauftakt gegen die Erzreaktionäre der CSU, beleben wir gemeinsam den Geist des revolutionären Bayerns wieder! Heute, 25.5., 20.30 Uhr, Stadtteilladen »Schwarze Katze«, Untere Seitenstr. 1, Nürnberg. Info: prolos.info

»Aktuelle Lage in Scheba, Nordsyrien«. Im Rahmen der Kampagne ›Women Rise up for Afrin‹ haben wir im Mai zwölf Tage in Rojava verbracht und wollen über die akutelle Situation und die andauernde Besetzung informieren. Veranstaltung mit Daniela Nischik (Pastorin), Swaantje Illig (Ärztin) und Silvia Haufe (wissenschaftliche Mitarbeiterin). Heute, 25.5., 18 Uhr, Bürogebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Frauenrat Dest Dan e. V.

»Frieden geht! – Rüstungsexporte stoppen!« Der bundesweite Staffellauf macht Zwischenstation in Neu-Isenburg und Frankfurt a. M. Heute, 25.5., Kundgebung um 17.15 Uhr, Vorplatz Hugenottenhalle, Neu-Isenburg, Kundgebung um 19 Uhr, Paulskirche, Frankfurt a. M. Info: friedensratschlag.de

»25 Jahre Solinger Brandanschlag«. Am 29. Mai 1993 setzten Rechtsradikale in Solingen ein überwiegend von türkischen Einwanderern bewohntes Haus in Brand und töteten so fünf Menschen. Demo zum Gedenken an die Opfer am Sonnabend, 26.5., 12 Uhr, Südpark, Wuppertal

»China – die neue Weltmacht?« Tagung der Marx-Engels-Stiftung mit der DKP Marburg-Biedenkopf und der SDAJ Marburg. Sonnabend, 26.5., 10 Uhr, Alte Schule, Stiftstr. 28, Marburg-Ockershausen