Auf jede Weise

Der britische Schauspieler Ian McKellen (79) ist ein Hollywoodstar, er spielt den Magneto in den »X-Men«-Filmen, den Gandalf in »Herr der Ringe«. Eine sonderlich hohe Meinung von den Produkten der großen Studios hat er dabei nicht. »Nun, niemand schaut nach Hollywood, um einen Kommentar zu gesellschaftlichen Ereignissen zu bekommen, oder?« fragte er in einem Interview des Time Out-Magazins. »Sie haben erst kürzlich entdeckt, dass es Menschen mit dunkler Hautfarbe auf der Welt gibt.« Auch Sexismus habe in der Traumfabrik immer dazugehört: »Hollywood hat Frauen im Laufe seiner Geschichte auf jede denkbare Weise misshandelt.« (dpa/jW)