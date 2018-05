Ein US-Richter hat den Auszug eines 30jährigen aus dem Haus seiner Eltern in Camillus im US-Bundesstaat New York angeordnet. Trotz fünf schriftlicher Bescheide und eines Geldangebots von umgerechnet knapp 1.000 Euro hatte der Sohn sich bislang geweigert. Er erklärte nach dem Gerichtsbeschluss, dass er die Entscheidung anfechten wolle – und kehrte allem Anschein nach in das Haus seiner Eltern zurück. (dpa/jW)