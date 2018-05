Spezialist für Grotesken

Ging wie jeder Könner aufs Ganze: Philip Roth (1933–2018) Foto: Eric Thayer/REUTERS

Schluss war 2010. »Der Kampf mit dem Schreiben ist vorbei« notierte Philip Roth damals auf einen gelben Zettel, den er an seinen Computer klebte. Der Anblick gebe ihm viel Kraft, so der damals 77jährige, man muss sagen: Gigant der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur. Zuvor hatte er noch einmal sein Können ausgebreitet. Zwischen 2006 und 2010 erschienen jährlich neue Romane, in denen Roth mit seinem letzten großen Thema rang. »Alter ist kein Kampf, Alter ist ein Massaker« schrieb er in »Jedermann«, das erste der fünf »Nemesis«-Bücher über Krankheit und Tod. Sie waren so komisch-unbarmherzig und gut zu lesen wie die über zwanzig vorherigen, nur trauriger.

Roth war bereits zuvor ein Autor der Körperlichkeit. In Sachen Lebensgier und -lust machte seinen Protagonisten keiner etwas vor, am wenigsten dem geradezu wahnhaft sexualisierten Alexander Portnoy aus dem Skandalbestseller »Portnoys Beschwerden« (1969). Von kaum einem Schriftsteller gibt es eine solche Fülle gelungener, bisweilen auch spektakulär verunglückter Beischlafszenen. Wie jeder Könner ging er aufs Ganze. Den Sex gab es selten ohne Schuld, Scham und andere bigotte Scheußlichkeiten, war Roths Lebensthema doch nicht die männliche Lust als solche, sondern das Elend der amerikanischen Mittelschicht, genauer: der jüdischen.

Das erfuhr er am eigenen Leib. Roth wurde am 19. März 1933 in Newark, New Jersey, als Sohn einer »heroischen Hausfrau« und eines vom sozialen Aufstieg träumenden Versicherungsangestellten geboren. In seiner Autobiographie »Die Tatsachen« (1988) schrieb er über den Vater: »Sein Repertoire war nie groß: Familie, Familie, Familie, Newark, Newark, Newark, Jude, Jude, Jude. So etwa wie meins.« Sein Helden waren oft Alter-Egos, hießen Nathan Zuckerman oder David Kepesh und Roth erzählte ihre Schicksale gern über mehrere Bücher und Jahrzehnte. Schon mit dem ersten Erzählungsband »Goodbye, Columbus« (1959) gelang ihm der Durchbruch, der kommerzielle Erfolg mit den »Beschwerden« zehn Jahre später. Beide wurden heftig von Rabbinern kritisiert, welche seinen genauen Blick und scharfen Witz nicht ertrugen. Ihn focht das nicht lange an. Heute gilt Roth als einer der bedeutendsten US-Autoren des späten 20. Jahrhunderts, sein eleganter und sublimer Realismus auf der Höhe eines Saul Bellow. Vor kurzem verdammte der Spezialist für menschliche Grotesken noch den amtierenden US-Präsidenten als großen Betrüger, die üble Summe all seiner Unzulänglichkeiten. Am Dienstag ist Philip Roth im Alter von 85 in New York gestorben.