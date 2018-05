Das mögliche Andere

»Kein Weg aus Italien für sie, und kein Weg nach Hause.« Afrikanische Migranten in Riace (Kalabrien) Foto: Max Rossi/REUTERS

Mit Esther Kinsky hat eine Schriftstellerin den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten, die tatsächlich schreiben kann und deren akkurater Stil sich in jenem Grenzland zwischen gemacht und vorgefunden bewegt, das »Hain« als das zwischen Kunst und Natur, Leben und Tod erkundet. Von der Romantik kommen sie ja hierzulande nicht los, und wenn es Zivilisationsromantik ist, die ihre »Geheimsprache«, wie Wittgenstein im Motto erwägt, »mit der Anordnung von Bäumen« formuliert. Kinskys bei Suhrkamp erschienener »Geländeroman« – Gelände, heißt es einmal, sei weder Landschaft noch Obdach – besteht auf den Geheimsprachen der ersten und der zweiten Natur: Hunde »markierten eine Grenze, die ich nicht verstand und über die ich nicht belehrt werden wollte. (…) Wie durch eine Zauberpforte entlassen, stand ich kurz darauf an einer großen Straße. (…) Der weißlich leuchtende Friedhof und das Dorf im gelben Laternenschein waren Gegensätze in der Nacht genauso wie am Tag, zwei Welten mit eigenen Licht- und Schattenregeln, doch so, aus der Ebene betrachtet, mit Rom im Rücken, kamen sie mir beide vor wie Behälter, zwei leuchtende Kästchen, die darauf warteten, geöffnet zu werden, um etwas preiszugeben.« Wie man die literarische Romantik ironisch fruchtbar macht (und dadurch bewahrt), hat vor vierzig Jahren Eckhard Henscheid vorgeführt; wie man es in aller Eigentlichkeit (und mit leichtem strukturalistischem Gepäck) tun kann, zeigt Kinsky, indem sie ihre Erzählerin nach dem Verlust des Mannes durch norditalienisches Hinterland streifen lässt, durch Kulturlandschaft im weitesten Sinn, die Brachen, Tankstellen und Busbahnhöfe einschließt. Die Fotokamera im Anschlag ist dann fast etwas sehr beredt, doch auch die Fotografie soll nichts fixieren, mit Identität schlagen: »Keine Fotografie ist ein Abbild.«

Es ist ja neuerdings viel vom Anthropozän die Rede, und »Hain« bringt Romantik nicht nur dadurch auf neueren Stand, dass die Erzählerin überall »Schrift« sieht, »Zeichen« und »Begleittexte«, unlesbar oder ihren Inhalt beharrlich mit Licht, Wetter und Perspektive wechselnd. Novalis› alter Pilgrim im »Heinrich von Ofterdingen« stand zwar ebenfalls »weit außer der Gegenwart, und die Welt ward ihm erst teuer, wie er sie verloren hatte, und sich nur als Fremdling in ihr fand, der ihre weiten, bunten Säle noch eine kurze Weile durchwandern sollte«. Aber Kinskys Erzählerin kommt sich heute »wie ein Fremdkörper in dem Gelände längs des Kanals vor, ein ungebetener Eindringling, der sich zum Zeugen von etwas machte, das hier, zwischen Böschung und Kanal, verborgen bleiben wollte«. Wo die weiten, bunten Säle keine mehr sind, weil jeder sie zum Preis eines Discount-Flugtickets zugrunde latschen kann, soll das respektierte, gar beschworene Verborgene eine Grenze der Beherrschbarkeit ziehen und die Welt durch Rätselhaftigkeit verteuern, wobei die »Behutsamkeit im Umgang mit Gefundenem« die Behutsamkeit der literarischen Übersetzerin Kinsky ist; eine Romantikerin quasi von Berufs wegen: »(…) alles offenbarte das mögliche Andere, das ihm, in klarem Licht verborgen, eingeschrieben war.«

Dass es nicht obszön, sondern triftig wird, wenn die Erzählerin, allein im Bennschen Geheimnis, ihre Fremdheit in der Fremdheit der afrikanischen Migrantin gespiegelt sieht, verdankt sich dieser »ewigen romantischen Zusammenkunft« (Novalis), wie das »Weltgedicht« (ders.) ja auch als schlechtes eines bleibt: »Kein Weg aus Italien für sie, und kein Weg nach Hause.«

Falls man nicht katholisch werden will.