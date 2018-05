Kampf für Land und Freiheit

Protestierende Kinder in der Stadt Budrus (Westbank). Der symbolische Schlüssel trägt die Aufschrift »Rückkehr« – ein durch die UN im Dezember 1948 verbrieftes Recht der palästinensischen Flüchtlinge Foto: Anne Paq/Activestills.org

Der »Tag der Nakba«, der am 15. Mai in Palästina im Gedenken an die »Katastrophe« der Vertreibung von 1948 begangen wird, stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von Wut und Empörung. Tags zuvor waren im Gazastreifen mehr als 60 unbewaffnete Demonstranten getötet und mehr als 2.000 verletzt worden – die Hälfte von ihnen durch scharfe Munition. Die Protestwelle unter dem Motto »Großer Marsch der Rückkehr« begann am 30. März, dem »Tag des Bodens«. Zehntausende Palästinenser zogen Anfang der Woche zum Gaza-Zaun und forderten das Ende der Blockade, die der Bevölkerung im Gazastreifen seit mehr als einem Jahrzehnt die Luft abschnürt. Die israelischen Streitkräfte begegneten den Demonstranten mit brutaler Repression. Die Tötung Unbewaffneter wurde international scharf verurteilt, Menschenrechtsorganisationen verlangen eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse.

Bewohner der Stadt Budrus im Westen der von Israel besetzten Westbank liefen mit Transparenten in Richtung der israelischen Absperrung und forderten ihr Recht auf Rückkehr. Palästinensischen Jugendlichen gelang es, den Zaun niederzureißen. Israelische Soldaten griffen daraufhin die Demonstration an und schossen etliche Tränengas- und Gummigeschosse auf die Steine werfenden Jugendlichen. »Wir haben diese Aktion organisiert, um unsere Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die gestern kaltblütig erschossen worden sind. Und um gegen die Entscheidung Washingtons zu protestieren, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, das unsere Hauptstadt ist. Es ist unser Recht und unsere Pflicht, den Kampf fortzusetzen, so lange, bis wir Freiheit und Unabhängigkeit erlangt haben«, so der Gemeinderat Ajed Morrar.

Fahnen schwingend und Parolen rufend, zogen Palästinenser auch zur nördlich von Ramallah gelegenen israelischen Siedlung Bet El. Dort kam es ebenfalls zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Jugendlichen und israelischen Streitkräften, die scharf schossen und Gummimunition sowie Tränengasgranaten abfeuerten. Mehrere Palästinenser wurden verletzt, unter ihnen ein Arzt. Eine junge Frau, die an diesen Protesten teilnahm, sagte: »Wir sind hier, um unser Recht auf Rückkehr zu verlangen. Seit 70 Jahren leben wir als Flüchtlinge. Dieses Land ist unser Land. Heute sind alle Parteien vereint. Wir sind hier, um zu verurteilen, was sich gestern in Gaza ereignete. Mehr als 60 Märtyrer ... Dies alles geschah im Angesicht von unbewaffneten Leuten. Man sieht auch heute wieder: Die Besatzungstruppen verfügen über Waffen aller Art, sie benutzten sogar eine Drohne, um Tränengas über unseren Köpfen zu versprühen und uns zu unterdrücken.«