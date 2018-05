Köln. Die deutschen Meisterinnen des VfL Wolfsburg haben am Sonnabend vor 17.692 Zuschauern in Köln das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München gewonnen. Nach dem 3:2 nach Elfmeterschießen sagte Nationaltorhüterin Almuth Schult: »Jetzt wollen wir aus dem Double das Triple machen«. Heute reist das Team nach Kiew, wo es am Donnerstag im Champions-League-Finale auf Titelverteidiger Olympique Lyon treffen wird. Für Torhüterin Schult kann es da gerne wieder ins Elfmeterschießen gehen – »Hauptsache, wir gewinnen«. Laut Bayern-Coach Thomas Wörle haben die VfL-Frauen »gute Chancen«, Europas Thron zu besteigen. »Für mich ist es das derzeit beste Team Europas, man muss sich nur mal die Offensive anschauen. Die ist Weltklasse.« (sid/jW)