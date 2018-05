Deliveroo soll Mitbestimmung achten

Berlin. Der am vergangenen Donnerstag zu Ende gegangene DGB-Bundeskongress hat den Essenslieferdienst Deliveroo dazu aufgefordert, seine gewählten Betriebsräte wieder einzustellen, die Mitbestimmung anzuerkennen und sachgrundlose Befristungen zu unterlassen. Wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am selben Tag mitteilte, nahmen die Delegierten einen entsprechenden Antrag der NGG-Vorsitzenden Michaela Rosenberger an. Das wegen der schlechten Arbeitsbedingungen und der Scheinselbständigkeit vieler Fahrer in der Kritik stehende Unternehmen hatte die befristeten Arbeitsverträge der betroffenen Interessenvertreter einfach nicht verlängert. (jW)