Indianapolis. Die fünfmalige Schwimmolympiasiegerin Katie Ledecky (USA) hat ihren Weltrekord über 1.500 Meter Freistil um sagenhafte fünf Sekunden verbessert. Die 21jährige schlug am Mittwoch bei einem Wettkampf in Indianapolis nach 15:20,48 Minuten an. Ihre bisherige Bestmarke (15:25,48 Minuten) hatte Ledecky 2015 bei den Weltmeisterschaften im russischen Kasan aufgestellt. (sid/jW)