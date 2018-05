Groß, größer, Gigi

Turin. Torwartlegende Gianluigi Buffon verlässt nach 17 Jahren Juventus Turin. Er werde am Samstag seine letzte Partie für den Klub bestreiten, sagte der 40jährige Kapitän des italienischen Rekordmeisters am Donnerstag. Die Nationalmannschaft hatte »Gigi« bereits nach dem bitteren Aus der Italiener in der WM-Quali verlassen. Buffon hat mit den Turinern neun Meistertitel gewonnen, so viele wie kein anderer Spieler der Serie A. Am Sonnabend feiert Juve den siebten Meistertitel in Folge. Die Kapitänsbinde übernimmt Giorgio Chiellini. (dpa/jW)