Karlsruhe. Der Kampf von Marlies Krämer um eine weibliche Ansprache in Bankformularen geht in die nächste Runde. Wie die Feministin aus dem saarländischen Sulzbach am Mittwoch der Deutschen Presseagentur in Karlsruhe sagte, hat sie beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht. Der Bundesgerichtshof hatte ihre Klage in letzter Instanz abgewiesen (siehe jW vom 16.3.). (dpa/jW)