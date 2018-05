Paris: Härtere Strafen bei sexueller Gewalt

Paris. Die französische Nationalversammlung hat sich hinter eine Verschärfung der Gesetze gegen sexuelle Gewalt und Sexismus gestellt. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht zum Donnerstag in erster Lesung mehrheitlich dafür. Sexistische Belästigungen auf der Straße sollen danach künftig mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro bestraft werden. Zudem soll sexueller Missbrauch von Jugendlichen unter 15 Jahren durch Erwachsene leichter als Vergewaltigung gewertet werden können. Anders als ursprünglich angekündigt, sieht der Text aber nicht vor, dass Sex von Erwachsenen mit unter 15jährigen automatisch als Vergewaltigung gewertet wird. Dagegen hatte es verfassungsrechtliche Bedenken gegeben. Mit der Gesetzesnovelle sollen außerdem die Verjährungsfristen für sexuelle Gewalt an Minderjährigen verlängert werden. (dpa/jW)