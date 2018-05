Brüssel ermahnt Rom zu Haushaltsdisziplin

Brüssel. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis hat die künftige italienische Regierung ermahnt, Haushaltsdisziplin zu wahren und den Schuldenabbau fortzusetzen. Die hohe Staatsverschuldung sei ein erheblicher Risikofaktor und eine Bremse für die Wirtschaft, sagte Dombrovskis am Donnerstag im EU-Parlament. In Italien verhandeln die liberale Fünf-Sterne-Bewegung und die neofaschistische Lega über eine Koalition. Sie haben Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben in Milliardenhöhe versprochen. Die Renditen italienischer Staatsanleihen näherten sich einem Dreimonatshoch. (Reuters/jW)