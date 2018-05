Stellenabbau statt Schließung

Kämpfen um die Zukunft ihres Betriebes: Die Arbeiter von Ledvance (Solidaritätskundgebung für die Beschäftigten des Berliner Siemens-Dynamowerk, 27. Februar) Foto: Paul Zinken/dpa

Sie haben monatelang gekämpft und schlussendlich sogar die Geschäftsführung überzeugt. Beschäftigten und Betriebsrat des Berliner Leuchtmittelherstellers Ledvance ist es gelungen, dass das Werk im Ortsteil Siemensstadt doch nicht geschlossen wird. Die Lampenfabrik soll mit circa 120 Beschäftigten weiterbestehen. Dies teilte die IG Metall am Montag mit.

Voraussetzung dafür ist jedoch nach Angaben der Gewerkschaft, dass etwa 80 Arbeiter das Unternehmen bis zum Jahresende verlassen. Bisher beschäftigt Ledvance in Berlin noch rund 200 Mitarbeiter. Die von der Stellenvernichtung Betroffenen sollen entweder in eine Transfergesellschaft wechseln oder eine Abfindung erhalten. Geschehe dies fristgerecht, gebe der Konzern den verbliebenen Beschäftigten die Zusicherung, bis zum Jahr 2020 am Standort Berlin weiter zu produzieren. Zudem wolle das ehemals zu Osram gehörige Unternehmen dann auch zwei neue – auf LED basierende – Produkte einführen, um das Werk zukunftsfähig zu machen, so die Gewerkschaft weiter.

Nach der Ankündigung des Konzerns Ende 2017, den Standort schließen zu wollen, hatten Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall immer wieder Mahnwachen abgehalten (jW berichtete) und sogar alternative Geschäftsmodelle entwickelt, um das Werk in der Hauptstadt zu halten.

»Eine beschlossene Standortschließung abzuwenden, braucht überzeugende Konzepte, eine engagierte und kämpferische Belegschaft und einen Schuss Glück. Mit dem erreichten Ergebnis wird deutlich, dass wir das hatten und dass sich der Einsatz aller gelohnt hat«, betonte die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, Regina Katerndahl, in der Mitteilung vom Montag. Auch der Betriebsratsvorsitzende von Ledvance, Andy Deininger, bilanzierte den erzielten Kompromiss: »Wir verlieren rund 80 Kolleginnen und Kollegen, und das ist bitter. Aber wir können auch circa 120 Arbeitsplätze erhalten und unser Berliner Werk vor dem Ende retten.«