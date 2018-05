Gewerkschaften gegen McDonald’s Sparmodell

Brüssel. Die US-Fastfood-Kette McDonald’s hat nach Angaben von Gewerkschaften in den vergangenen Jahren ihre Anstrengungen, Steuern zu umgehen, vergrößert. Das Unternehmen nutze unter anderem eine Vielzahl zwischengeschalteter Firmen in Steuerparadiesen wie den Bermudas und den Cayman-Inseln, teilten europäische und amerikanische Beschäftigtenvertreter am Montag in Brüssel mit. Die Strukturen seien so undurchsichtig, dass die Steuerverpflichtungen des Unternehmens nicht nachvollziehbar seien. Die Gewerkschaften hatten Anfang 2015 bereits in einem ähnlichen Report die entsprechenden Praktiken von McDonald’s angeprangert. (dpa/jW)