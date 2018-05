Fünf Jahre Kulturkampf

Vor fünf Jahren, am 17. Juni 2013, Protest vor dem Logistikzentrum von Amazon in Bad Hersfeld Foto: Uwe Zucchi/dpa

Erst einmal: Glückwunsch! Seit heute genau fünf Jahren ruft Verdi immer wieder zu Streiks beim Versandhändler Amazon auf. Dass die Kolleginnen und Kollegen so lange durchgehalten haben, ist ein Erfolg an sich. Dass er nötig ist, zeigt das Ausmaß dieses »Kulturkampfs«, den Verdi-Chef Frank Bsirske schon 2013 ausgerufen hat (siehe jW vom 17. Dezember 2013). Es geht um die Zukunft im Handel und darüber hinaus: Soll sie geprägt sein von allmächtigen Großkonzernen, die Arbeitsbedingungen und Bezahlung diktieren und ihre Beschäftigten sekundengenau überwachen? Oder schafft es die Gewerkschaft, Tarifverträge durchzusetzen, die ein Mindestmaß an Sicherheit und Auskommen garantieren?

Glaubt man »Experten« wie Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein, den dpa zum Thema ausgegraben hat, ist der Kampf entschieden: »Verdi beißt sich an Amazon wie an einer harten Nuss die Zähne aus. Sie sollten es einfach sein lassen mit den Streiks.« Das ist vielleicht in der Welt eines Betriebswirtschaftlers eine Option, für Gewerkschafter und fortschrittlich denkende Menschen nicht. Die Ausbeutung der Amazon-Beschäftigten – hierzulande sind es rund 16.000 – hat Konzernchef Jeff Bezos laut Forbes-Magazin zum reichsten Mann der Welt gemacht, mit einem geschätzten Vermögen von 112 Milliarden US-Dollar (94 Milliarden Euro). Allein im vergangenen Jahr kamen mehr als 39 Milliarden Dollar (33 Milliarden Euro) hinzu. Auf der anderen Seite stehen Amazon-Arbeiter, die beim Sozialamt aufstocken müssen, weil sie mit ihrem Gehalt nicht über die Runden kommen.

Der Arbeitskampf bei dem Internetgiganten ist ein extremes Beispiel dafür, wie sich die Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit verschoben haben. Amazon ist in der Lage, die Streiks durch Verlagerungen zwischen seinen europaweit gut 40 Verteilzentren abzufangen. Das heißt nicht, dass die Arbeitsniederlegungen keine Wirkung haben. Sie kosten den Konzern Geld. Doch davon hat er jede Menge. Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften geben darauf die einzig richtige Antwort: Sie organisieren sich über Ländergrenzen hinweg. Das wurde am 24. April erneut deutlich, als Kollegen aus Deutschland, Polen, Italien und Spanien in Berlin gegen die Verleihung des Axel-Springer-Awards an Bezos protestierten.

Dass Springer den Amazon-Boss als eine der »herausragenden Persönlichkeiten« auszeichnete, die »Märkte verändern, Kultur formen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen«, ist kein Zufall. Der aus Tradition reaktionäre Verlag unterstützte schon immer Klassenkampf von oben. Ebenso ist zu erklären, dass die Bundesregierung dem Treiben des US-Konzerns keinen Riegel vorschiebt.

Die Schlussfolgerung daraus: Auch auf Gewerkschaftsseite sollte die Auseinandersetzung mit Amazon nicht als üblicher Tarifkonflikt behandelt werden. Er ist Teil eines Klassenkampfs – und nur durch breite gesellschaftliche Mobilisierung zu gewinnen.