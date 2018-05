Einigung: Mehr Geld für Bauarbeiter

Berlin. Der Tarifkonflikt im Baugewerbe ist mit einem Schlichterspruch beigelegt worden. Die rund 800.000 Bauarbeiter sollen demnach deutlich mehr Geld bekommen. Vorgesehen ist, dass die Löhne im Westen um 5,7 Prozent steigen, im Osten um 7,4 Prozent. Die Einigung zwischen der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und der Kapitalseite war am Samstag morgen nach 19stündiger Verhandlung erzielt worden. IG BAU-Verhandlungsführer Dietmar Schäfers sagte, man habe den »besten Tarifabschluss in Deutschland in diesem Jahr« erreicht. Bis zum 26. Mai müssen nun die zuständigen Gremien dem Ergebnis zustimmen. (dpa/jW)