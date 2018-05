Alleinerziehende ­demonstrieren

Berlin. Alleinerziehende Mütter und Väter haben am Sonnabend in der Hauptstadt gegen Familien- und Kinderarmut demonstriert. Bis zu 700 Menschen kamen nach Angaben des Veranstalters vor dem Brandenburger Tor in Berlin zusammen. »Das war das erste Mal, dass Betroffene als Einheit gemeinsam marschiert sind und so in der Öffentlichkeit auf das Thema hingewiesen haben«, zeigte sich eine Sprecherin der Organisatoren am Sonntag zufrieden. (dpa/jW)