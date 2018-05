AfD-Auftritt bei Katholikentag

Münster. Der Auftritt eines AfD-Politikers beim Katholikentag in Münster hat für Protest gesorgt. Der Bundestagsabgeordnete Volker Münz war dort am Sonnabend Gast einer Podiumsdiskussion. Bei seiner Vorstellung rannten Aktivisten auf die Bühne und hielten ein Plakat mit der Aufschrift »Suche Frieden – nicht die AfD – für eine antifaschistische Kirche« in die Höhe. Auch während der Veranstaltung gab es immer wieder Zwischenrufe. Die Diskussion zur Rolle von Kirche und Religion in Staat und Gesellschaft war die einzige offizielle Veranstaltung mit einem AfD-Politiker. (dpa/jW)