Festakt für Sexualwissenschaftler

Magnus Hirschfeld 1932 mit dem chinesischen Arzt Dr. Li Shiu Tong, seinem langjährigen Freund und Weggefährten Foto: See page for author [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Am heutigen Montag findet zum 150. Geburtstag des Sexualwissenschaftlers, Arztes und Mitbegründers der sogenannten ersten deutschen Homosexuellenbewegung, Magnus Hirschfeld, ein Festakt im »Haus der Kulturen der Welt« statt. Damit wird die Gedenkveranstaltung in der Nähe jenes Ortes begangen, wo sich das 1919 von Hirschfeld gegründete Institut für Sexualwissenschaft befand. Dieses war am 6. Mai 1933 von den Faschisten gestürmt und zerstört worden.

Schon 1897 hatte Hirschfeld gemeinsam mit einigen Mitstreitern das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) gegründet, das sich maßgeblich für eine Entkriminalisierung von Homosexualität stark machte und konkret die Abschaffung des Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch forderte. Neben anderen Wissenschaftlern schlossen sich auch Kommunisten wie der Sexualstrafrechtsreformer und Rechtsanwalt Felix Halle sowie der Publizist und Sexualwissenschaftler Richard Linsert dem WhK an. Letzterer vertrat dort jedoch nicht selten Positionen, die konträr zu Hirschfelds wissenschaftlichen Auffassungen standen. 1933 wurde auch das WhK, das seinen Hauptsitz ebenfalls in Berlin hatte, jedoch über Zweigstellen in rund zwei Dutzend deutschen Städten verfügte, von den Nazis zerschlagen. Hirschfeld selbst starb am 14. Mai 1935 im französischen Exil.

Insgesamt drei Versuche, das WhK neu zu gründen, scheiterten. Zuletzt hatten linke Lesben und Schwule um den Berliner Journalisten und jW-Autor Eike Stedefeldt 1998 versucht, »den Grundgedanken des historischen Whk wieder aufzugreifen und ihn – konsequenterweise unter demselben Namen – schöpferisch auf unsere Zeit, ihre konkreten Gegebenheiten anzuwenden«. Das setzte »in unseren Augen neben enger Verbindung zu anderen Befreiungsbestrebungen und -bewegungen eine radikale Prüfung, Kritik und Infragestellung aller gesellschaftlichen Verhältnisse voraus«, stellten die Neugründerinnen und Gründer damals klar. »Denn die Befreiung der Sexualität in einer ansonsten unfreien Gesellschaft« sei »schlechterdings unmöglich«. An dieser Sicht auf die Dinge dürfte sich zwar bis heute nichts geändert haben. Trotzdem gelang es den linken Aktivisten nur einige wenige Jahre, ihre politische Arbeit aufrecht zu erhalten.

Die wissenschaftliche und politische Arbeit Hirschfelds ist trotzdem noch immer unvergessen. »Die Erinnerung an Magnus Hirschfeld und seinen Kampf für die Emanzipation Homosexueller muss wachgehalten werden«, forderte Ron Pohle, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft »Die Linke.Queer« gegenüber junge Welt. Schließlich habe Hirschfeld »mit der Gründung seines Instituts für Sexualwissenschaft wichtige Pionierarbeit geleistet«. »In einer Zeit, in der rechte Demagogen und Gegner der Gleichstellung unterschiedlicher Lebensweisen immer aggressiver in der Öffentlichkeit auftreten, ist es besonders wichtig, an das Wirken des engagierten Sexualwissenschaftlers zu erinnern«, so Pohle. Seine Partei werde »auch weiterhin für die vollumfängliche rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung aller Lebensweisen streiten« und gedenke Magnus Hirschfelds anlässlich seines 150. Geburtstages am 14. Mai.