Unliebsames Gebot

Zu jW vom 19. Februar: »Philosoph der Praxis«

Mit Vergnügen habe ich »Die Sinnlichkeit der Vernunft« von Hans Heinz Holz gelesen. (...) Eines möchte ich jedoch korrigieren. Auf Seite 73 sagt Holz: »Es war in der ersten hessischen Verfassung die Verstaatlichung von Banken und Grundindustrie vorgesehen, was die Amerikaner gestrichen haben.« Das ist falsch. Die USA konnten lediglich durchsetzen, dass über den entsprechenden Artikel 41 gesondert abgestimmt wurde. Das Ergebnis: Die hessische Verfassung insgesamt wurde mit 76 Prozent Zustimmung angenommen, der Artikel 41 mit 72 Prozent Zustimmung (…). Er gilt bis heute. (…) Es ist allerdings das Bestreben der Regierenden, ihn zu streichen – und andere Verfassungsgebote auch wie das Recht auf Arbeit, das Verbot der Aussperrung, die Widerstandspflicht. Es werden daher haufenweise völlig überflüssige Verfassungsänderungen beschlossen, über die alle Bürger abstimmen müssen – bis man argumentieren wird: Diesen Aufwand könne man sich sparen, wenn künftig der Landtag über Änderungen befinde. Und dann freie Hand hat, alles Missliebige zu beseitigen.

Erika Beltz, Gießen

In jeder Hinsicht falsch

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Nivellierung nach unten«

Wirtschaftswachstum als Staatsziel mit Verfassungsrang? Das geht aus drei Gründen nicht. Erstens wird der hohe Wert der Verfassung unzulässig relativiert, ja in den Schmutz gezogen, wenn (…) die österreichischen Koalitionäre Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache willkürlich politische Ziele statt allenfalls in ihre Parteiprogramme in die Verfassung schreiben. (…) Zweitens besteht doch wohl ein Unterschied zwischen Zielen und Mitteln. Etwas wie »Wirtschaftswachstum« kann, selbst wenn wir uns ein solches ökologisch noch leisten könnten, selbstverständlich nur ein Mittel sein. Für welche Ziele, mögen Kurz und Strache dann bitte erläutern. Drittens gibt es die Degrowth-Debatte (…): Es gibt breite Berührungsflächen zwischen ihren weniger zeitgebundenen, philosophischen Aspekten und den – immerhin überlebenswichtigen – Anforderungen des Tages. Carl Amery setzte der Forderung nach »ökologisch verträglichem Wachstum« in seinen Gesprächen mit Hermann Scheer die nach »ökonomisch und sozial verträglichen Schrumpfungskonzepten« entgegen (…). Daher ist die »schwarzbraun-blaue« Forderung nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch politisch falsch. Wollen nicht auch die »Schwarzen« »die Schöpfung bewahren«?

Bernhard May, Solingen

Wer verletzt Recht?

Zu jW vom 4. Mai: »Heimat der Hardliner«

Einen »Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung« nennt der derzeitige deutsche Innenminister die Verhinderung der Abschiebung eines Asylbewerbers durch andere Insassen der Flüchtlingsunterkunft, die sich mit dem Abzuschiebenden solidarisierten und gemeinsam die Polizei an der Festnahme hinderten. Auf den Gedanken, dass er und seine »rechtstreue Bevölkerung« diese Ohrfeige redlich verdient haben, kommt Seehofer nicht. Wie sieht dieses Recht aus? Doch sehr nach Unrecht. Artikel 6 des Grundgesetzes sagt: »Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.« Dieses Menschenrecht wird permanent durch Verhinderung des Familiennachzugs verletzt. Der abzuschiebende Afrikaner klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den Abschiebebescheid, und das Verfahren ist noch nicht entschieden. Dennoch will ihn die Exekutive, die damit Rechtsstaatsprinzipien verletzt, festnehmen und abschieben. Die am Widerstand gegen die Polizei beteiligten Afrikaner hätten, so ein CDU-Abgeordneter, »ihr Gastrecht verwirkt«. Wohl kaum. Denn umgekehrt wird ein Schuh daraus: Geht man mit Gästen so um, wie es die deutsche Politik tut? Steckt man Gäste in Internierungslager? Ergo: Der Aufstand in der Flüchtlingsunterkunft verdient Bewunderung und Respekt.

Bernhard Schindlbeck, München

Dummheit und Faulheit

Zu jW vom 7. Mai: »Der lange Arm der USA«

Es ist mir einfach unbegreiflich, dass Volker Hermsdorf ausgerechnet aus Kuba bei Amazon bestellen will, einem kapitalistischen Konzern pur (…). Wie ist man eigentlich links aufgestellt, wenn man damit offensichtlich kein Problem hat? Oder diente das Ganze bloß dem Effekt, die erwartete Reaktion von Amazon medial anzuprangern? Dass das in Deutschland keine rechtlichen Folgen haben wird, ist bei dieser Bundesregierung nicht anders zu erwarten. Es gibt immer noch beste Alternativen zu diesem (…) Monopolisten, und es ist wahrlich deprimierend, dass er aus Bequemlichkeit (Faulheit) oder auch Dummheit noch freiwillig unterstützt wird. (…)

Paul Laudenberg, per E-Mail

Friedliche Wege

Zu jW vom 8. Mai: »Danke, Befreier!«

Wenn ich an den 8. Mai 1945 zurückdenke, sehe ich mich noch mit vielen Gleichaltrigen zwei Tage vorher über eine zerstörte Elbebrücke zu US-Soldaten in Gefangenschaft klettern. Wir waren alle 16, 17 Jahre alt und (…) nannten uns Panzerjagdbrigade »Feldherrnhalle«. Zwar jagten wir (…) keine Panzer, sondern wurden von Panzern gejagt. Aber selbst damals gab es noch Offiziere, die Sehnsucht nach einem Ritterkreuz hatten (…). Am Kontrollpunkt in Tangermünde, wo ich meine Waffe abgab, wurde ich gefragt: »How old are you?« Ich antwortete in meinem Schulenglisch: »I am 16 years.« Antwort: »No, you are twelve!« Soll sich so etwas wiederholen? (…) Es ist einfach nicht zu fassen, dass unsere Regierung zunehmend auslotet, wie die Profite des militärisch-industriellen Komplexes weiter steigen könnten. Und das neue Fähnlein wird erstmalig nicht von behelmten Herren geschwenkt. Den Ton gibt dieses mal eine zierliche Dame mit blondgelocktem Haar an. (…) Was soll diese gefährliche Spielerei mit geladener Waffe? Ist es nicht endlich Zeit, damit Schluss zu machen, den USA die Partnerschaft aufzukündigen und eigene, und zwar friedliche Wege zu gehen?

Günther D. (diese Zuschrift erreichte uns über die neue Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)