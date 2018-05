Kasernenton aus Washington

Da geht's lang: Der neue US-Botschafter Richard Grenell weist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der deutschen Wirtschaft den Weg (Berlin, 8. Mai) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Überaus missmutig haben deutsche Wirtschaftsvertreter auf die Wiedereinführung der US-Sanktionen gegen Iran reagiert. »Unsere Unternehmen haben sich große Hoffnungen auf die Marktöffnung durch Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gemacht«, berichtete Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) am Mittwoch: Diese Aussichten seien nun eindeutig getrübt. »Die jüngste Entscheidung des US-Präsidenten trifft die deutsche Wirtschaft hart«, schloss sich Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), an.

Die Sanktionen, die Washington in dieser Woche in Kraft gesetzt hat, sind unerbittlich. Alle Unternehmen, die Geschäfte mit Iran treiben, erhalten, um ihre Deals zu Ende zu bringen, eine Übergangsfrist von 90 bis 180 Tagen. Anschließend will die Trump-Regierung diejenigen, die ihre Beziehungen nach Iran immer noch nicht eingestellt haben, auf ihre Liste von Firmen setzen, mit denen die US-Wirtschaft nicht zusammenarbeiten darf. »Sekundäre Sanktionen« nennt dies die Fachwelt. Deutsche Politiker stöhnen über die Maßnahmen, deren Durchführung sich einzig und allein die Vereinigten Staaten anmaßen, und sie nennen sie immer häufiger »völkerrechtswidrig«. Aus der deutschen Industrie werden mittlerweile Forderungen laut, die »sekundären Sanktionen« doch, wenn möglich, zu unterbinden. Zumal der Boykott hauptsächlich Unternehmen aus der EU trifft: US-Firmen machen wegen anderer, immer noch fortbestehender US-Sanktionen ohnehin fast keine Geschäfte in Iran. Die große Ausnahme ist Boeing: Der US-Konzern hat einen Auftrag zur Lieferung von 80 Flugzeugen an Iran Air sowie 30 weiteren Maschinen an die ebenfalls iranische Aseman Airlines erhalten. Der Listenpreis wurde mit 14 Milliarden Euro wiedergegeben. Das Geschäft ist nun futsch.

Unternehmen aus der EU, insbesondere aus Deutschland, verlieren allerdings viel mehr. Allein der Airbus-Konzern hat im Dezember 2016 einen Vertrag mit Iran Air zur Lieferung von einhundert Flugzeugen zu einem Listenpreis von insgesamt rund 16 Milliarden Euro geschlossen. Da Airbus allerdings eine gewisse Menge an US-Vorprodukten verbaut, hat die Trump-Regierung den Verkauf weiterer Airbus-Flieger – drei sind bereits ausgeliefert worden – untersagt. Ähnliches wird wohl Volkswagen drohen. Der Konzern hat im vergangenen Jahr angefangen, Autos nach Iran zu exportieren. Auch Siemens muss mit dem Verlust seiner Geschäfte rechnen. Das gilt ebenfalls für den deutschen Maschinenbau, der zuletzt immerhin Produkte im Wert von 900 Millionen Euro jährlich nach Iran exportierte. Die Düsseldorfer Henkel AG erzielt sogar rund ein Prozent ihres Konzernumsatzes in der islamischen Republik.

Dabei sind der Mehrheit der deutschen Unternehmen, was die US-Sanktionen angeht, die Hände gebunden – denn viele verdienen nicht nur gutes Geld, sondern machen auch deutlich höhere Profite in den USA als im Iran. Siemens etwa konnte im Iran zwar Aufträge für den Bau von Gasturbinen und für die Modernisierung der Bahn an Land ziehen, die auf mehrere Milliarden Euro beziffert werden. Nur: In den Vereinigten Staaten erwirtschaftete der Münchner Konzern zuletzt einen Umsatz von fast 24 Milliarden US-Dollar – pro Jahr. Da ist klar, was im Fall der Fälle schwerer wiegt. Dass die USA bereit sind, ihre »sekundären Sanktionen« auch tatsächlich durchzusetzen, das hat im Jahr 2015 die Commerzbank am eigenen Leib erfahren: Weil sie mit Irans staatlicher Reederei IRISL Geschäfte gemacht hatte, beugte sie sich in einem Vergleich den US-Behörden – zur Zahlung von 1,45 Milliarden Euro. Drohende Geldbußen sind der Grund, weshalb die meisten Firmen kein Risiko eingehen. Sie stellen ihre Iran-Deals bereitwillig ein, wenn Washington sich beschwert.

Mit Blick auf die Tatsache, dass die neuen Sanktionen in hohem Maße deutschen Konzernen schaden, hat Spiegel Online eine »zweite Front« im US-Handelskrieg gegen die EU diagnostiziert: Zu den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium kommen nun auch sanktionsbedingte Einbrüche im Handel mit Iran hinzu. Und nicht nur das: Auch die jüngsten, im Alleingang verhängten US-Russlandsanktionen sind geeignet, deutschen Unternehmen weiteren Schaden zuzufügen. Der Machtkampf der Trump-Regierung gegen die Bundesrepublik, die erklärtermaßen bis »auf Augenhöhe« mit den USA aufsteigen will, eskaliert immer heftiger. Der US-Präsident ist nicht gewillt, die Stellung der Vereinigten Staaten durch den Emporkömmling EU in Frage stellen zu lassen. Das hat am Dienstag Washingtons neuer Botschafter in Berlin, Richard Grenell, sehr deutlich klargestellt. »Deutsche Unternehmen, die Geschäfte in Iran machen, sollten sie sofort herunterfahren«, hat er, gerade einmal wenige Stunden im Amt, per Twitter kommandiert. Der Kasernenton, über den sich deutsche Politiker prompt beschwerten, ist im Machtkampf zwischen Washington und Berlin Programm.