Hunderttausende Kinder hungern im Kongo

New York. Mehr als 770.000 Kinder in der Provinz Kasai im zentralafrikanischen Kongo sind einem UNICEF-Bericht zufolge unterernährt und benötigen humanitäre Hilfe. 400.000 von ihnen seien stark unterernährt und müssten rasch behandelt werden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des UN-Kinderhilfswerks. Betroffen sei jedes zehnte Kind unter fünf Jahren.

Seit Jahrzehnten kämpfen im Kongo Milizen verschiedener Volksgruppen gegeneinander. Hunderttausende Menschen flüchteten vor den Kämpfen teils in die offene Steppe.(dpa/jW)