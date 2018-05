Amazon unter Druck

Amazon versucht die Gewerkschaften zu ignorieren: Streik am 24. November 2017 vor dem Logistikzentrum des Unternehmens in Castel San Giovanni Foto: picture alliance / AP Photo

Unmenschliche Arbeitszeiten, keine Rücksicht auf Sonn- und Feiertage, Vernachlässigung von Sicherheitsstandards, niedrige Löhne, Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen, wenig Transparenz bei unbefristeten Verträgen. Die Liste der Kritikpunkte der über tausend Beschäftigten von Amazon Italia in Castel San Giovanni ist lang. Hier, an der Grenze zwischen Emilia-Romagna und Lombardei, hatte das Unternehmen 2013 in der 13.000 Einwohner großen Gemeinde sein Logistikzentrum eröffnet.

Seit November letzten Jahres, als die Belegschaft am sogenannten Black Friday streikte, laufen Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem gelben Internetriesen. »Wir befinden uns zurzeit in einer sehr heiklen Phase«, erklärte Fiorenzo Molinari, der die Verhandlungen mit Amazon für den Gewerkschaftsbund CGIL koordiniert, am Mittwoch gegenüber junge Welt.

Am Dienstag hatten die Gewerkschaften ein Treffen einberufen und die gesamte Belegschaft des Standortes in Castel San Giovanni eingeladen. In den letzten Monaten hatten die Gewerkschaften sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen Amazon geeinigt, der Vorschlag wurde am Dienstag den Beschäftigten vorgelegt: »Wir müssen versuchen, die Bedürfnisse der Arbeiter mit denen des Unternehmens zu vereinbaren. Es geht vor allem um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Reduzierung der Arbeit an Wochenenden,« heißt es darin.

Fiorenzo Molinari aber zeigte sich im Gespräch mit jW skeptisch: »Ob es überhaupt zu einer Einigung kommt, ist noch nicht klar,« so der Gewerkschafter. »Amazon verfolgt weiterhin seine Strategie: Das Unternehmen sucht den direkten Dialog mit den Arbeitern und versucht die Gewerkschaften so weit wie möglich zu ignorieren. Nach den Streiks im November hat sich die Situation ein wenig verändert, aber Sicherheiten gibt es keine. Wir sind ein lokaler Faktor, Amazon ein globaler Player. Das macht es kompliziert.«

Die Arbeiter von Amazon Italia sind nicht die einzigen, die versuchen sich zu organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Gestreikt wurde zuvor schon schon in Spanien und Deutschland. Dabei reagieren die Gewerkschaften immer stärker auf den Umstand, dass der Kampf nicht vereinzelt geführt werden kann. Ende April berief die Gewerkschaftsföderation Uni Global Union in Rom ein Treffen von europäischen und amerikanischen Gewerkschaften ein, auf dem ein erster Austausch über gemeinsame Strategie stattfand und ein die Proteste gegen Amazon koordinierendes Komitee gegründet wurde.

Am 24. November 2017, dem sogenannten Black Friday, der mittlerweile zu einem der wichtigsten Verkaufstage im Jahr geworden ist, hatten die Hälfte der Angestellten in Castel San Giovanni die Arbeit niedergelegt. Für die Arbeiter und die Gewerkschaften ein großer Erfolg. Die Situation der Beschäftigten bei Amazon war schon zuvor vielen, die das Internetportal nutzen oder bewusst nicht nutzen, bekannt. Durch den Streik wurde dem Thema jedoch sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die wichtigsten Zeitungen und Fernsehsender fingen an, über die Arbeitsbedingungen bei dem Internetkonzern zu berichten. Die Amazon Italia Manager wiesen zwar jegliche Kritik von sich, doch mit Blick auf die gegenwärtige Situation war der Streik erfolgreich.