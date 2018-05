Puigdemont macht den Weg frei

Madrid. Der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont macht den Weg zur Bildung einer neuen Regierung frei. Er schlug in einem am Donnerstag abend verbreiteten Video den Abgeordneten Quim Torra als Kandidaten für den Spitzenposten vor. Damit deutet sich nach sieben Monaten ein Ende des Tauziehens um die Besetzung der Regierung in Katalonien ab. Zuvor hatte die spanische Zentralregierung auf juristischem Wege mehrere Anläufe zur Wahl eines Ministerpräsidenten gestoppt. Das katalanische Parlament muss bis zum 22. Mai einen Regierungschef wählen, sonst käme es zu Neuwahlen.

Torra hat mehrere Bücher über die Geschichte Kataloniens verfasst und stand 2015 zeitweilig an der Spitze der für die Unabhängigkeit eintretenden Kulturorganisation »Òmnium Cultural«. (Reuters/jW)