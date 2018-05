Slowaken trauern dem Sozialismus nach

Bratislava. Fast 30 Jahre nach der »Wende« trauern in der Slowakei einer Umfrage zufolge noch immer viele Menschen dem Sozialismus nach. Nach der am Freitag in Bratislava veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Focus stimmten knapp 43 Prozent der Befragten der Aussage zu, vor 1989 sei das Leben »deutlich besser« oder zumindest »etwas besser« gewesen als heute. Nur 32 Prozent bezeichneten ihr Leben heute als besser.

Die seit 1993 vom wohlhabenderen Tschechien getrennte Slowakei gehört seit zwei Jahrzehnten zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas. Vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren aber die Bevölkerungsgruppen und Regionen sehr verschieden. (dpa/jW)