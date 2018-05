Umfrage: Mehrheit für Maduro in Venezuela

Caracas. In seiner letzten Umfrage vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela am 20. Mai hat das Meinungsforschungsinstitut ICS eine deutliche Mehrheit für Amtsinhaber Nicolás Maduro ermittelt. 55,9 Prozent der Befragten wollen dem Sozialisten ihre Stimme geben. Auf dem zweiten Platz folgt der sozialdemokratische Oppositionskandidat Henri Falcón mit 24,4 Prozent. Für den Evangelikalen Javier Bertucci wollen demnach 16,2 Prozent votieren. Der Prognose zufolge wollen 67,5 Prozent der Befragten »ganz sicher« zur Wahl gehen. Die meisten Oppositionsparteien rufen zu einem Boykott der Abstimmung auf. (jW)