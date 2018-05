Nach Hause holen

Ungewohntes Bild am Freitag im Berliner Tiergarten: Ein Dutzend Indígenas in traditioneller Kleidung versammelte sich an einem großen Stein. Es war eine Gruppe Pémon aus Venezuela, die mit ihrem Besuch beim »Kueka« der Forderung Nachdruck verleihen wollten, den Stein zurück nach Venezuela zu bringen. Der Fels war Ende der 1990er Jahre als Teil eines Kunstprojekts aus dem südamerikanischen Land nach Berlin transportiert worden. Die Pémon waren damals nicht gefragt worden und fordern seither die Rückgabe des ihnen heiligen, 30 Tonnen schweren Steins. (jW)