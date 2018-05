Ungeküsst und hasserfüllt

Hass auf – auf Werbeplakaten omnipräsente – attraktive Frauen und Männer, schweißt Incels, wie sich selbst nennen, zusammen Foto: Martin Gerten/dpa

In Toronto, Kanada, raste am Montag, dem 23. April, ein Lastwagen in eine Menschenmenge. Als der Wagen zum Stehen kam, waren zehn Personen tot und 14 weitere verletzt. Der Fahrer, ein Kanadier mit armenischen Wurzeln, wurde verhaftet. Zum Terroristen wurde der 25jährige Alek Minassian aber nicht, weil er sich durch islamistische Propaganda dazu hatte »inspirieren« lassen. Er mordete wahrscheinlich, weil er nicht das bekommen konnte, was ihm seiner Meinung nach zustand: Sex. Ein Ermittler bestätigte laut Tagesschau.de, die meisten Toten und Verletzten seien weiblich.

Kurz vor der Tat hatte Minassian auf Facebook angekündigt, die »Rebellion der Incels« habe begonnen. »Incels« sind eine misogyne Internetsubkultur von mehrheitlich jungen heterosexuellen Männern. Incel steht für »involuntarily celibate«, unfreiwilliges Zölibat. Gutaussehende Männer werden von Incels abwertend »Chad«, attraktive Frauen »Stacy« genannt. Minassian würdigte im selben Facebook-Post Elliot Rodger als »obersten Gentleman«. Rodger hatte 2014 in Isla Vista nahe der kalifornischen Universität in Santa Barbara sechs Menschen getötet, 13 weitere verletzt und dann sich selbst erschossen. Zuvor hatte er ein Manifest veröffentlicht, in dem er seine Frustration darüber äußerte, mit 22 noch Jungfrau und und ungeküsst zu sein.

Es gibt Parallelen zwischen Incels und selbsternannten Männerrechtlern. Frauen sind in ihrer Weltsicht das privilegierte Geschlecht. Diskriminiert, finden sie, seien die Männer. Tatsachen wie die Benachteiligung von Frauen bei der Entlohnung wissen sie in ihrem Sinne zu interpretieren. Überschneidungen gibt es auch mit der »Pick-Up Artists«-Szene, also mit Männern, die in Kursen übergriffiges Flirtverhalten lernen, um Frauen ins Bett zu bekommen. Nicht selten reagieren sich Männer, die mit der Art von Anmache, wie sie dort vermittelt wird, abgeblitzt sind, dann auf Incel-Plattformen zumindest verbal ab.

Die Onlineplattform Reddit schloss Ende 2017 eine von mehr als 40.000 Personen genutzte Gruppe für Incels. Reddit ist eine Webseite, auf der registrierte Benutzer Inhalte zu verschiedensten Themen einstellen, bewerten und kommentieren können. Incels hatten dort immer häufiger Aufrufe zu Vergewaltigungen veröffentlicht.

Wie die sogenannten Männerrechtler machen Incels »den Feminismus« für die Auflösung traditioneller Geschlechterrollen verantwortlich, die sie für die »natürlichen« halten. Naturgegeben, glauben sie, sei auch männliche Dominanz in Beziehungen. Doch weil sie sich selbst für »hässlich« halten, sehen sie sich nicht in der Lage, den eigenen Vorstellungen von ihrer Rolle gerecht zu werden. Etliche äußern in Onlineforen deshalb Selbstmordgedanken. Sie schicken sich Posts, die attraktive Heteropaare zeigen, und bezeichnen diese als »Sui fuel«, »Suizidtreibstoff«.

Nach dem Anschlag in Toronto sorgte ein Vorschlag des konservativen Ökonomen Robin Hanson für heftige Debatten. Der Professor, der die Männerrechtsbewegung unterstützt, stellte Incels als Gruppe dar, die in ähnlicher Weise »leiden« wie von Armut Betroffene. Folglich sei eine Forderung nach »Umverteilung von Sex« nachvollziehbar. Kritikerinnen wiesen darauf hin, dass Hansons Gleichsetzung von ökonomischer und vermeintlicher sexueller Benachteiligung Frauen zu einer Ware degradiere, deren Hauptfunktion sexuelle Verfügbarkeit sei. Wenige, die sich in den USA und in Kanada zum Anschlag von Toronto öffentlich äußerten, fragten, warum diese teilweise sehr jungen Männer überhaupt so unter Druck stehen. Ihnen geht es offenbar nicht um das Bedürfnis nach Liebe und Intimität, sondern um Sex als Statussymbol und Ausweis von Macht. Ausgiebig diskutiert wurde dagegen, ob sich Sexroboter oder Prostituierte der Incels annehmen und so Gewalt verhindern könnten. Abgesehen davon, dass in dieser »Community« Sex gegen Bezahlung verpönt ist, würde das eigentliche Problem nicht gelöst: Es handelt sich bei diesen Männern um Frauenfeinde und um Rassisten. Sie sehen ihre Aufgabe nicht nur in der Tötung von »Stacys«, sondern wollen auch sexuell erfolgreiche Männer und Schwarze töten, die ihnen ihrer Ansicht nach den ihnen zustehenden Platz wegnehmen.