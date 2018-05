Neueste Altstadt

Am Mittwoch wurde in Frankfurt am Main eine neue Altstadt eingeweiht. Auf dem rund sieben Hektar großen Gelände (entspricht etwa zehn Fußballfeldern) wurden etwa drei Dutzend Häuser teils rekonstruiert, teils neu gebaut. Das kostete mehr als 200 Millionen Euro. Die originalen Bauten war 1945 bei Luftangriffen zerstört worden. »Wir geben mit der Altstadt der Stadt Herz und Seele zurück«, glaubt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). (dpa/jW)