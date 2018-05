Auch Witten hat schöne Ecken

»Guten Tag. Grüß Gott. Moin«: Den Kinderfilmwettbewerb gewann »Lili dans les nuages«, weil »man die Geschichte erst am Ende richtig versteht« (Kinderjury). Den Interntaionalen Wettbewerb gewann »Dėmės ir įbrėžimai« als »eine einzigartige Erkundung dessen, was die Kinoerfahrung sein kann« (Erwachsenenjury) Foto: HKE Production/Kurzfilmtage Oberhausen

Bei den 64. Internationalen Kurzfilmtagen, die am Montag in Oberhausen endeten, sollten Arbeiten zu sehen sein, »die sich abseits vertrauter Muster bewegen, die formal, ästhetisch oder inhaltlich neue Wege gehen«. Dem hochgesteckten Ziel wurden die meisten der etwa 60 Filme, die der Autor dieser Zeilen sehen durfte, nicht gerecht. Viele waren an Hochschulen entstanden, dem postmodernen »Anything goes« oder formal dem traditionellen Kino verpflichtet. Über die übrigen 440 gezeigten Filme, darunter Experimentelles aus den 60er Jahren, kann sich der Autor kein Urteil erlauben. Aber Filmtechnik allein kann das Publikum kaum dem Zugriff der medialen Manipulation entziehen und die Zuschauer zu mündigen Subjekten fortbilden.

»Der apparatfreie Aspekt der Realität ist hier zu ihrem künstlichsten geworden und der Anblick der unmittelbaren Wirklichkeit zur blauen Blume im Land der Technik«, schrieb Walter Benjamin – »die politische Auswertung (...) wird so lange auf sich warten lassen, bis sich der Film aus den Fesseln seiner kapitalistischen Ausbeutung befreit haben wird.«

Vorab: Die Lieblingsfarbe der Filmemacher ist blau, ihr Lieblingsstandbild eine Baumkrone. Ein Sprachpreis geht an den japanischen Filmemacher Nakao Hiromichi, der das Publikum vor der Projektion seines für die Vorführung an Schulen geeigneten Films »Fu-sen« über die quasi wissenschaftliche Beobachtung der Ballonrebe mit den Worten begrüßte: »Guten Tag. Grüß Gott. Moin.«

Papas Kino

Aus dem Deutschen Wettbewerb muss Tom Brieles »2017_11_15 Protokoll – Pluriversum. Besuch einer Ausstellung« wegen seines in jeder Hinsicht redundanten Charakters hervorgehoben werden. Briele besuchte mit zwei Freunden Alexander Kluges Ausstellung »Pluriversum« im Essener Museum Folkwang und filmte dort ein bisschen herum, während sich die Herren über Kluge unterhielten. Ohne sich auch nur die geringste Mühe zu geben, sich mit dessen Vorhaben auseinanderzusetzen, erklären sie dieses für unverständlich und Kluge zu einem elitären Egoisten, der den Rechten in die Hände arbeite, weil er in einem Museum ausstelle. Geht es in dem Film »Kala« (Fisch) des estnischen Regisseurs Jaan Toomik darum, was ein Junge von seinem Vater lernen sollte, bevor letzterer abtritt, so wollen Briele und seine Kumpane von Vater Kluge offenbar nichts lernen.

Kaum gefallen hätte ihnen wohl auch der Film »Pirate Boys« von Pol Merchan, zu dessen Beginn wir den von Amputationsnarben gezeichneten Oberkörper der US-amerikanischen Schriftstellerin Kathy Acker sehen, die mit dieser Amputation ihre Feminität zurückwies. Von diesem extremen Eingriff geht der Film über zu Szenen sexuellen Verlangens und zu Aussagen der Fotografin Del LaGrace Volcano zu Geschlechteridentität und -transformation.

Wohltäter Watson

In dem poetisch-aufklärerischen und verstörenden Essayfilm »Dude Down« von George Barber, präsentiert vom Londoner Filmverleih Lux, ist die Erzählerin eine Sprengfalle. Barber lässt animierte Soldaten und Skelette über die Leinwand humpeln, montiert Bilder von zerfetzten Gliedmaßen in seinen Film und zeigt, wie hübsch designt und bunt die Sprengfallen oder Minen sind, weil ja auch die Kinder etwas davon haben sollen, es nicht nur heißen soll: »Dude down.« Auch Lady Diana, die sich für die Ächtung von Minen einsetzte, hätte diesem Film eine weite Verbreitung gewünscht.

Marian Mayland benutzte 2016 einen 30 Jahre alten Kodachrome-Super-8-Film K 40, um eine NPD-Demonstration in Essen zu filmen. Der Buntfilm wurde schwarzweiß entwickelt. Zu diesem obsoleten Super-8-Material erläutert in »Eine Kneipe auf Malle«, Maylands Beitrag zum NRW-Wettbewerb, eine Off-Stimme kurz den Sinkflug der NPD. Auch die steigende Sintflut aus AfD und rechtem Verschwörungsmob kommt zur Sprache. Der Filmtitel bezieht sich auf ein Lokal, das Ex-NPD-Chef Holger Apfel 2014 auf Mallorca übernahm.

Ebenfalls im NRW-Wettbewerb lief »Fasse Dich kurz!« der Dortmunder Filmemacher und hauptberuflichen Kameraleute Johannes Kleist und Florian Pawliczek. Ihr Werk lebt von brillanten Einstellungen. Vordergründig geht es um das Verschwinden der gelben Telefonzellen aus dem Stadtbild von Witten. Die Filmemacher geben Zufallsprotagonisten eine Stimme. Einer betont, auch in Witten gebe es schöne Ecken, zum Beispiel die Hinterhöfe, die aber leider von der Straße aus nicht zu sehen seien. Ein zweiter, Rentner, sitzt auf seinem Balkon mit Blick auf die schon länger verriegelte »Bratwurst-Hütte«, rekapituliert frustriert sein Schichtarbeitsleben und die mangelnde Empathie seiner einstigen Bosse sowie der Kirche, für deren Orgel er Gespartes gespendet hatte.

Im Internationalen Wettbewerb lief der ästhetisch wie inhaltlich gelungene österreichische Film »Patterns of the Conquerors« von Sascha Reichstein. Er handelt von einer Sammlung indischer Textilmuster durch den in Schottland geborenen John Forbes Watson (1827–1892), der dem britischen Imperialismus als »Reporter on Products of India« und »Director of the India Museum« diente und ab 1866 in großformatigen Bänden, die er »Handels-« bzw. »Industriemuseen« nannte, mehr als 700 indische Textilmuster zusammenstellte. Britische Fabrikanten imitierten diese Muster, nutzten die Vorteile der industriellen Massenproduktion, exportierten die Imitate eifrig nach Indien und ruinierten die dortigen Handwebereien. Watson aber wollte als Wohltäter Indiens gesehen werden. Während Reichstein langsam die von Watson zusammengetragenen bezaubernden Texturen vor uns ausbreitet, bietet die Tonspur eingehende Erläuterungen.

Rotes Zion Ibiza

Der schwedische Hippie Bengt O Björklund wurde einst auf dem Weg nach Indien in Istanbul wegen des Besitzes von 30 Gramm Haschisch verhaftet und zu mehr als zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach dreieinhalb Jahren wurde er nach Schweden überstellt. In dem Film »My Moon« des iranischen Regisseurs Bahador Shahidi erzählt Björklund seine Geschichte. Für ihn war die Einzelhaft in Schweden schlimmer als der türkische Knast, in dem er sich mit anderen Freaks austauschen konnte. Eine Aussage, die sich wohl kaum auf die gegenwärtigen Verhältnisse in den Machtkathedralen Erdogans anwenden lässt.

Gespannt war ich auf »Journey to the Far East« der israelischen Regisseure Omer Krieger und Nir Evron über die Jüdische Autonome Oblast im russischen Föderationskreis Ferner Osten, doch die dokumentarischen Aufnahmen werden in einem dumpfen Dancefloor-Sound begraben, ganz so als handele es sich bei Birobidschan, der Hauptstadt des 1928 gegründeten »Roten Zion«, um Ibiza.

Der russische Filmemacher Dimitri Wenkow stellt in »Gimny Moskwy« die Moskauer Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts auf den Kopf, Details der Zuckerbäckerbauten und postmodernen Hochhäuser geraten in den Blick. Unterlegt ist der unaufgeregte Film mit elektronischen Variationen der sowjetischen bzw. russischen Nationalhymne.

Last, but not least muss noch »Harry Smith at the Breslin Hotel« von Robert Frank erwähnt werden. Smith, Maler abstrakter Werke, Experimentalfilmemacher und Okkultist, 1965 Produzent der ersten LP der legendären Band The Fugs, nach seiner Aussage im Film aber Philosoph, wohnte acht Jahre lang im New Yorker Hotel Breslin, einer Bleibe für Sozialhilfeempfänger. Als das Gebäude verkauft und in eine Luxusherberge verwandelt wurde, flog Smith raus. In dem dilettantisch-exzellent gedrehten Streifen sehen wir, wie Smith seine Kunstwerke, Schallplatten und Bücher in mehr als 100 Kisten packen muss. Den Kommentar dazu spricht der »Howl«-Dichter Allen Ginsberg, der Harry Smith nach dem Rauswurf aus dem Breslin Asyl gewährte. Danach gefragt, was er von seinem 70. Geburtstag halte (der eigentlich noch gar nicht bevorstand), antwortet Smith: »It sucks. Let’s go!«