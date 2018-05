Thyssen-Krupp-Chef mit Farbe bespritzt

Halle. Nach der Farbattacke auf Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger in Halle hat die Polizei noch keine konkreten Hinweise zum Täter. Die gesicherten Spuren müssten nun ausgewertet und Zeugen befragt werden, hatte eine Sprecherin am Mittwoch gesagt. Der Vorstandschef des Stahlkonzerns war am Dienstag vor dem Gebäude der Franckeschen Stiftungen von mehreren unbekannten Personen auf Rüstungslieferungen des Konzerns an die Türkei angesprochen worden. Dann sei plötzlich ein weiterer Unbekannter dazugekommen, der aus Flaschen Farbe verspritzte. (dpa/jW)