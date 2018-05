Björn Höcke bleibt AfD-Mitglied

Erfurt. Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke darf trotz seiner Dresdner Rede zur deutschen Erinnerungskultur in der Partei bleiben. Das Thüringer Landesschiedsgericht der AfD wies einen Antrag des Bundesvorstandes ab, den Gründer des rechtsnationalen Parteiflügels aus der Organisation auszuschließen. Die Interessengemeinschaft »Alternative Mitte« rief die Parteispitze auf, den Fall vor das Bundesschiedsgericht zu bringen. Das Thüringer Gremium war zu dem Ergebnis gekommen, dass bei den vom Bundesvorstand monierten Äußerungen »eine Wesensverwandtschaft Höckes mit dem Nationalsozialismus« nicht festzustellen sei, wie die AfD am Mittwoch in Erfurt mitteilte. (dpa/jW)