Rüstungsexporte seit 2013 enorm gestiegen

Hannover. Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat von 2013 bis 2017 einem Medienbericht zufolge deutlich mehr Rüstungsgüter exportiert als zu Zeiten der Vorgängerregierung aus Union und FDP. Der Gesamtwert der tatsächlichen Ausfuhren im Vergleich zur schwarz-gelben Vorgängerregierung sei um zwei Milliarden Euro von 6,6 auf 8,6 Milliarden Euro gestiegen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch unter Berufung auf eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Der Anteil der Ausfuhren in sogenannte Drittländer sei nahezu verdoppelt worden, heißt es in dem Beitrag. Der Anteil der besonders in der Kritik stehenden Exporte in Länder wie Algerien, Katar, Ägypten, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate habe sich im Vergleichszeitraum von 43,2 auf 83,5 Prozent erhöht. Dies entspreche einer Steigerung von 4,4 auf 8,5 Milliarden Euro. (AFP/jW)