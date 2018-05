Stinkefinger für den Polizeistaat

Auf breiteste Ablehnung stoßen die Pläne der CSU-Landesregierung - hier am Donnerstag in München. Schon in den letzten Wochen haben Tausende in Bayern gegen das neue Polizeiaufgabengesetz demonstriert Foto: Michael Dalder/Reuters

München. »Bayern ist ein sehr sicheres Bundesland – und trotzdem will die CSU die Gesetze verschärfen. Das zeigt den Überwachungswahn der CSU«, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, am Donnerstag auf der Großdemonstration in München. Rund 30.000 Menschen waren dem Aufruf des Bündnisses gegen das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) nach Behördenangaben gefolgt. Sie protestierten gegen die von der CSU-Landesregierung geplante drastische Ausweitung der Befugnisse der bayerischen Polizei. Als die Spitze des Protestzuges nach rund zwei Kilometern am Odeonsplatz zur Endkundgebung eintraf, hatten einige Versammlungsteilnehmer den Marienplatz, wo er begonnen hatte, noch nicht verlassen können.

Das Demonstrationsbündnis wuchs bis kurz vor Beginn der Veranstaltung auf 95 Mitgliedsorganisationen. Darunter waren Antifa- und andere linke Gruppen, Parteien, Gewerkschaften, der Münchner Kreisjugendring und die Humanistische Union.

Schulze kündigte an, die Grünen würden sich den Gesetzesverschärfungen weiter verweigern und gegen das Vorhaben klagen. Auch SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher will »nicht, dass die Polizei mit weitgehenden Geheimdienstbefugnissen ausgestattet wird und Bürger und Bürgerinnen mit allen Mitteln überwachen kann« Andere dagegen fordern, sich nicht mit einer »liberalen Bewahrung bürgerlicher Freiheiten« zufrieden zu geben. Sie kämpfen für eine »solidarische Gesellschaft, in der alle ohne Angst verschieden sein können«, erklärte ein Redner des antifaschistischen Blocks der Demo am Donnerstag.