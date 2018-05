Tarifeinigung für Beschäftigte in Seehäfen

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der Deutschen Seehäfen (ZDS) haben sich auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten in den Seehäfen geeinigt. Dies teilte die Gewerkschaft am vergangenen Freitag mit. Den Angaben zufolge werden die Löhne ab dem 1. Juni um drei Prozent angehoben. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. Gewerkschaftsmitglieder können außerdem ab dem 1. Januar 2019 zwischen zwei Optionen wählen: einem zusätzlichen freien Tag pro Jahr oder der Erhöhung des Unternehmerzuschusses zur betrieblichen Altersvorsorge um 15 auf 70 Euro pro Monat. Zudem erhalten die Verdi-Mitglieder in diesem Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von 130 Euro. (jW)