»Kleiner Mann« ganz groß

Es geht um »oben«, »unten« und »ganz unten«: die Schauspieler Celina Rongen, Reinhard Mahlberg und Benjamin Pauquet Foto: Christian Kleiner

Hans Fallada wird wieder gespielt. Derzeit an den Bonner Kammerspielen: »Jeder stirbt für sich allein«. Faschismus, Krieg, Widerstand – als wären die Zeiten wieder danach. Allemal sind sie es nach »Kleiner Mann, was nun?«, Falladas Welterfolg von 1932. Seit 2013 kam er mindestens siebenmal auf die bundesdeutschen Bühnen. Es geht darin um die Weltwirtschaftskrise, soziale Verelendung, repressive Arbeitsbedingungen. Die Geschichte von Lämmchen und Hans Pinneberg, einem Verkäufer in einem Warenhaus für Herrenbekleidung, die bei drohender Arbeitslosigkeit auf kleinstem Raum ihr Kind durchbringen müssen – sie könnte aktueller kaum sein. Das zeigt nun eine eindrucksvolle Inszenierung am Mannheimer Nationaltheater.

Unter der Regie von Volker Lösch wird die eigentliche Geschichte auf das Wesentliche reduziert. Zugrunde liegt die erst 2016 ungekürzt erschienene Fassung des Romans, in dem auch politische Sympathien aufscheinen: »Ich wähle KPD. Wenn wir uns vor dem Schimpfen genieren, wird es auf der Welt nie anders!« so Lämmchen, überzeugend verkörpert von Celina Rongen. In seiner prekären Lage ist Pinnebergs Gefühlswelt (vorzüglich: Benjamin Pauquet) von Angst geprägt, die mitunter umschlägt: »Manchmal möcht’ man nur platzen vor Wut, wie das alles eingerichtet ist in der Welt!«

An das Berlin der 1930er Jahre erinnert in dem Stück nicht viel, der Stoff wird ins Heute geholt, markiert zunächst durch das Bühnenbild. Auf vier Ebenen mit durchsichtigen Böden spielen, laufen, tanzen die Schauspieler. Die soziale Symbolik »oben«, »unten« und »ganz unten« ist zum Greifen nahe. Unmittelbar dahinter: eine übergroße Videoinstallation (Umsetzung: Robi Voigt) mit wechselnden, knalligen Hintergrundfarben. Fast wie im Kino oder vor einem Screenschaufenster der Klamottenmarke Hollister. Im Verbund mit teils lauter Musik werden so die Arbeitsbedingungen gespiegelt: Hip, aber prekär. Der Clou: die Einspielung von Videointerviews mit realen Niedriglöhnern aus Mannheim. Aus Callcenter, Paketzustellung, Pflege, Reinigung, Sicherheitsdienst etc. Eindringlich berichten sie von Arbeitsdruck, Quoten, Zeitarbeit. Trotz Maloche reicht es »vorne und hinten nicht«. Und »Hartz IV – das ist wie ein Todesurteil«, ein Zitat, mit dem das Programmheft aufmacht. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Mal ausgehen? Kino, Theater? Nada, davon konnten schon Lämmchen und Pinneberg nur träumen. Was diese auch schon kannten: »Du hast keinen Job, also findest du keine Wohnung. Und wenn du keine Wohnung hast, findest du keinen Job.« So vortrefflich die Schauspieler – das Mannheimer Prekariat ist der kollektive Protagonist des Stücks.

»Bei der Post bin ich schon über 20 Jahre. Ich musste um 2.30 Uhr aufstehen … Um sieben Uhr habe ich Feierabend gehabt, und dann neun Stunden geputzt.« Oder: »Ein-Euro-Job gemacht: Kindergärten saubermachen, Laub zusammenkehren, Zelte aufbauen oder Weihnachtsmärkte – dann hast du am Ende 128 Euro im Monat. Plus ALG II.« Auch die Angst des Pinneberg ist heute präsent: »Ich habe so Panikattacken. Ich werde nachts wach, und mir hängt die Pumpe im Hals.«

Im Theatermagazin wie im Programmheft spricht Volker Lösch zusammen mit Silke zum Eschenhoff und Christoph Lepschy (Dramaturgie) von einer »neuen Klassengesellschaft«. Und vom Motiv zur Veränderung: »Es gibt bisher allerdings kein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass all diese Menschen dasselbe Schicksal teilen. Wenn aber der Fahrradkurier nicht weiß, dass er derselben Klasse angehört wie der Arbeiter bei Amazon, dann kann der Arbeiter bei Amazon auch nicht solidarisch mit dem Fahrradkurier sein. An diesem Punkt versuchen wir, mit unserer Inszenierung anzusetzen.« Denn »viele denken tatsächlich, dass sie selbst schuld sind an der Situation.«

Spätestens das letzte Bild des Stücks – Pinneberg ist bereits arbeitslos, mit Lämmchen und Kind haust er in einer Laube – geht über Fallada hinaus, der die Frage »Was nun?« offenließ. Die Kombination aus Video­installation und Schauspiel, die Gleichzeitigkeit von 30er Jahren und heute wird zum Feuerwerk, Worte wie Revolution und Kommunismus lodern auf. Die verzweifelte Wut von Pinneberg mischt sich mit Appellen für radikale Umverteilung: »Wir müssten uns zusammenschließen und eben kämpfen gegen die Niedriglöhne und die prekären Arbeitsbedingungen.« Und: »Die Proteste bei Amazon oder von den Foodora-Fahrern oder in der Berliner Charité – das sind schöne Beispiele. Das kann auch Schule machen.«

Und so tritt Celina Rongen in einem Epilog aus der Rolle des Lämmchen heraus und in die einer heutigen Aktivistin hinein. In Foodora-Montur verkörpert sie eine Sprecherin der FAU, die in Berlin in der Tat einen beachtlichen Arbeitskampf gemeinsam mit Fahrradkurieren führte. Als sich die Auseinandersetzungen zuspitzten, »haben wir einen großen Protest organisiert, wo wir Fahrradschrott vor die Zentrale gekippt haben. Immerhin wird jetzt ein Teil der Kosten für unsere Fahrradreparaturen übernommen.«

Lösch gelingt es, den Fallada-Titel gleichsam aufzuheben. Denn er gibt nicht nur Antworten auf die Frage nach dem »Was nun?« Er zeigt auch: Er ist, sie ist oder besser: wir sind gar nicht klein. Als der Vorhang fällt bei dieser Premiere, da neigt sich der 5. Mai, jener Tag, an dem der 200. Geburtstag eines gar nicht kleinen Mannes begangen wurde. In der Tat, wir haben »eine Welt zu gewinnen«, auch das zeigte dieser Abend. So einfach, so schwer zu machen. Auf der Bühne blitzte es auf.