Türkei: Oppositionelle mit Messern überfallen

Istanbul. Rund sieben Wochen vor den Wahlen in der Türkei sind in Istanbul mehrere Anhänger einer Oppositionspartei mit Messern und Schlagstöcken attackiert worden. Zwischen 50 und 60 Unbekannte seien am Sonntag abend auf einen Wahlkampfstand der rechten Iyi-Partei im Stadtteil Bagcilar zugestürmt und hätten fünf Parteianhänger verletzt, sagte Dursun Aksu, Generalsekretär der Partei für die Provinz Istanbul. Wie die Nachrichtenagentur DHA am Montag meldete, seien inzwischen acht der mutmaßlichen Täter festgenommen worden. Für die Parlamentswahl bildet Iyi (Gute Partei) unter anderem mit der größten Oppositionspartei, der kemalistischen CHP, und der islamistischen Saadet-Partei ein Bündnis. (dpa/jW)