Erdogan: Weitere Angriffe im Ausland

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für die Zeit nach den Neuwahlen im Juni weitere Militärangriffe jenseits der Grenzen seines Landes angekündigt. Die Türkei werde »zusätzliche Offensiven« wie jene in Syrien gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) und die Kurdenmiliz YPG beginnen, sagte Erdogan am Sonntag abend in Istanbul bei der Präsentation des Wahlprogramms seiner religiös-nationalistischen Partei AKP. Zugleich erklärte er, weiterhin den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union anzustreben. (AFP/jW)