Der Große Hisserich

In einem Buch von Andrea Roedig über die Agonie der kleinen Geschäfte (»Über alles, was hakt«, 2013) geht es etwa um einen Laden für teure Damen-Unterwäsche, dessen Besitzer das Schaufenster mit einer kleinen elektrischen Eisenbahn dekorieren, die alle Schlüpfer und Dessous im Kreis herumfährt. Sehr ansprechend, besonders für Eisenbahnfans, aber der Laden ist »halb schon vorbei«, wie Roedig bemerkt: Läden wie dieser verlieren nach und nach »die Funktion des ›Geschäfts‹«, manche tun irgendwann »nur noch so als ob«.

Oft denkt man schon bei der Eröffnung eines Einzelhandelsunternehmens: Das ist aber gewagt. In so einer teuren Straße nur Ventilatoren anzubieten, nur Wasserbetten oder nur »Buddelschiffe«!

Derzeit werden viele Einzelhändler über Mieterhöhungen vertrieben: Allein in der Kreuzberger Oranienstraße mussten drei sehr gute türkische Läden mit Waren des täglichen Bedarfs idiotischen Touristenkneipen weichen. Andere Existenzgründungen wurden und werden vom »Fortschritt« weggefegt: »Das Internet hat uns das Genick gebrochen«, erklärte mir ein Videoladeninhaber. Ähnliches sagen die Betreiber von Dorfläden über den Supermarkt in der Nähe und die Textilverkäufer über Einkaufspassagen (Malls). Bei den Antiquariaten, aber auch bei den Buchläden, ist es das Smartphone: »Keiner liest mehr Bücher!« Darüber klagen selbst Universitätsdozenten. Während die Kürschner und Pelzhändler schimpfen: »Die Tierschützer haben uns das Geschäft kaputtgemacht«.

Mein Lieblingsverlierer an der Konsumfront war die Kreuzberger Drogeriekette des »Großen Hisserich«, wie ich ihn nannte. Er fand seine Gegner in Rossmann, DM und anderen. Statt wenigstens »anständig« seine Rente abzusichern, schwankte er lange Zeit zwischen Expandieren und Aufgeben, derweil er eine Filiale nach der anderen schließen musste – am Ende blieb die Kernfiliale in der Mariannenstraße. Seine Frau arbeitete da mit, außerdem gab es noch eine letzte Verkäuferin. Er hatte ein Nervenleiden, konnte nicht schlafen, schimpfte qualifiziert auf Ärzte und Urban-Krankenhaus. Nachdem er junge Mädchen beim Lippenstiftklauen erwischt hatte, schimpfte er auch auf die Jugend, vor allem die türkische. Das Saunatreiben der Feministinnen im Hinterhaus ließ ihn ebensowenig kalt wie die komischen Geschäftsfrauen des Bioladens nebenan und natürlich auch deren Kunden. Der Große Hisserich machte alle und alles runter. Dabei wurde er jedoch kein Gesellschaftskritiker. Alles blieb streng im Empirischen, galt nur ihm selbst als allgemeine Tatsache. Bis hin zum Niedergang im Drogeriesortiment. Das ging weit über »Kraft durch Nörgeln« hinaus.

Wenn ich schlecht gelaunt war, pflegte ich schnell einen Diafilm vollzuknipsen, um ihn beim Großen Hisserich entwickeln zu lassen. Wichtig war mir, seinen Klagen zuzuhören. Wenn gerade niemand im Laden war, wie meistens, gesellten sich seine Frau und die Verkäuferin dazu, beide in blütenweißen Kitteln. Sie lächelten gequält über seine Tiraden oder murmelten Versöhnlerisches, wenn er sich allzu sehr in Rage redete. Einig schienen sich alle darin, dass das Betreiben des letzten Ladens, ein Geschäft ohne Expansion, keinen Sinn ergab. »Das hat alles keinen Zweck mehr, da wird jetzt nur noch weitergemacht, weil er damals zu wenig geklebt hat. Sie wissen doch, wie das so ist …«

Dennoch wagen mutige »Start-Upper« immer wieder Neueröffnungen, zuletzt etwa für Luftballongirlanden. Neue Spielhallen, Wettbüros, Friseur- und Dönerläden verfluche ich inzwischen ob ihrer dümmlichen Phantasielosigkeit. Und sowieso ist jede Geschäftspleite auch eine Erlösung.