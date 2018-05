Nachschlag: 1. Mai fatal

Künstlerin während des Myfests in Berlin-Kreuzberg Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Oliver Welke frotzelt zur sozialen Frage, und das Lachen bleibt einem im Halse stecken. Den 1. Mai müsse man umbenennen in »Tag der Arbeit, von der viele nicht leben können, die es oft nur noch befristet gibt und zu der Hunderttausende aufstocken, was echt ein Skandal ist, aber kaum einen juckt, weil es uns viel mehr interessiert, dass Heidi Klum jetzt mit dem kleinen Typen von Tokio Hotel rumknutscht«. Tja, fatalistisch geht die Welt zugrunde. Die nachfolgenden Einblendungen tun ihr übriges: Ein Reporter der RBB-»Abendschau« wird während einer Liveschaltung vom »Myfest« in Berlin-Kreuzberg umringt von enthemmten Testosteron-Jünglingen und kann nur »Ich hab’ den Verdacht, hier wird Alkohol ausgeschenkt« von sich geben. Und da ist noch das Statement des Wirtschaftswissenschaftlers Hans-Peter Burghof zum Mindestlohn: »Ich will nix Böses, ich will nur begreiflich machen, es gibt Menschen, deren Produktivität ist eben nicht 8,50 Euro wert, sondern darunter.« Es ist zum Heulen. (mme)

